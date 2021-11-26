Алиев и Пашинян договорились о начале демаркации границы между странами

Главы РФ, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян сделали совместное заявление после завершения трёхсторонних переговоров в Сочи. По словам российского президента, в первую очередь, стороны договорились о создании до конца года механизмов демаркации и делимитации границы между Арменией и Азербайджаном. Заявление лидеров трёх стран прозвучало в эфире телеканала «Россия 24».

Мы договорились по ряду вопросов, которые считаю ключевыми. Первый из них — это создание механизмов до конца этого года демаркации и делимитации границы между двумя государствами <...> Второе на что хотел бы обратить внимание — есть очень важный, чувствительный момент, связанный с вопросами гуманитарного характера и здесь мы тоже продвинулись вперед, — отметил президент РФ.

Кроме того Путин заявил, что стороны обсудили вопросы экономического взаимодействия. И в первую очередь обсудили проблему разблокирования транспортных коридоров – и железной дороги, и автомобильного сообщения.

Переговоры лидеров трёх стран продлились около трёх часов. Стороны обсудили дальнейшие шаги по укреплению стабильности и налаживанию мирной жизни в Карабахе. Саммит был приурочен к годовщине подписания заявления о прекращении огня в Карабахе и проходил по инициативе российской стороны.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые cтали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам cреди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но уcпешным оказалось трёхстороннее cоглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября.