Алиев и Оверчук обсудили вопросы сотрудничества России и Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и заместитель премьер-министра Российской Федерации Алексей Оверчук провели встречу, в ходе которой обсудили деятельность трёхсторонней рабочей группы, открытие коммуникаций в регионе и важность Декларации о союзническом взаимодействии. Как сообщается на сайте президента Азербайджана, также были затронуты вопросы торгово-экономического, транспортного, финансового и энергетического сотрудничества.

Алексей Оверчук отметил, что в этом году отмечается 30-летие установления дипломатических отношений между Россией и Азербайджаном. В свою очередь, Алиев выразил уверенность в том, что в рамках визита Оверчука будут обсуждены вопросы, связанные с разблокированием транспортно-коммуникационных линий. Он отметил, что на территории Азербайджана уже построена 60-километровая часть железной дороги, строительство будет завершено в следующем году, однако никакой работы со стороны Армении в связи с этим не начато.

Также о встрече с Алиевым рассказал губернатор Астрахани Игорь Бабушкин, возглавлявший ранее принятую Алиевым российскую делегацию. По его словам, особое внимание в ходе встречи было уделено наращиванию взаимной торговли и развитию контактов в сферах промышленности, транспорта и логистики. Ещё одной важной темой стали перспективы выполнения астраханскими судостроителями заказов для Азербайджана на условиях промышленной кооперации. Стороны также предложили активизировать работу по наращиванию грузоперевозок между морским портом Алят в Азербайджане и портами Астраханской области и затронули тему развития авиасообщения между странами.

Ранее директор четвёртого департамента стран СНГ МИД России Денис Гончар заявил, что российская сторона содействует согласованию мирного договора между Арменией и Азербайджаном. По его словам, Россия приветствует инициативы третьих стран, которые могут дополнять трёхсторонние усилия России, Армении и Азербайджана. Он добавил, что в рамках реализации трёхсторонних договорённостей России, Азербайджана и Армении решается целый комплекс задач, включая запуск процесса делимитации и последующей демаркации армяно-азербайджанской границы, а также разблокировка экономических и транспортных связей в регионе.