Алиев и Лукашенко обсудили перспективы двустороннего сотрудничества

Президент Белоруссии Александр Лукашенко позвонил своему азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву, передает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на пресс-службу главы Азербайджана. Отмечается, что в ходе беседы Лукашенко поздравил Алиева с днем рождения, кроме того, политики обсудили перспективы двустороннего сотрудничества, обстановку в регионе и тематику совместной работы в рамках многосторонних площадок. Алиев поблагодарил за проявленное внимание и поздравление.

Президенты выразили удовлетворение успешным развитием двусторонних дружественных отношений между странами, высказали уверенность в том, что связи будут еще больше расширяться, — говорится в информации.

Ранее президент России Владимир Путин также поздравил Алиева с днем рождения. Глава государства подчеркнул, что политик по праву пользуется высоким уважением как в республике, так и за рубежом, а его вклад в развитие союзнических отношений между странами трудно переоценить.

Путин выразил надежду, что Россия и Азербайджан будут продолжать конструктивный диалог и тесную совместную работу. Он также пожелал коллеге крепкого здоровья и благополучия, передав «сердечный привет» и его семье. Алиеву 24 декабря исполнилось 62 года.