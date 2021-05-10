Алиев: возвращаться к теме конфликта в Карабахе нет необходимости

https://static.news.ru/photo/5c6bbfe8-b1a0-11eb-8456-96000091f725_660.jpg Ильхам Алиев Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/GLOBAL LOOK PRESS

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что конфликт в Нагорном Карабахе полностью разрешён. Политик коснулся этой темы в интервью AzTV.

Алиев подчеркнул , что нет никакой необходимости возвращаться к вопросу карабахского конфликта.

Если кто-то считает, что нагорно-карабахский конфликт не урегулирован, это его проблемы, — сказал президент Азербайджана.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия между Арменией и Азербайджаном, которые стали продолжением многолетнего территориального спора. В ночь на 10 ноября Алиев, президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление об условиях прекращения вооружённого конфликта. По условиям документа армии противостоящих стран остались на занятых позициях, а в регион для контроля за соблюдением режима прекращения огня были введены российские миротворцы.

7 мая 2021 года Алиев подписал распоряжение, согласно которому город Шуша в Карабахе стал культурной столицей Азербайджана.