Алиев допустил повторение операции «Возмездие» Алиев: операция «Возмездие» была карательной мерой, о которой нельзя забывать

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Ильхам Алиев

Операция «Возмездие», которая продлилась несколько часов, была карательной мерой для армянской стороны, которая «не должна об этом забывать», заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Он отметил, что если какие-либо провокации повторятся, «ответ будет точно таким же», передает Sputnik Азербайджан.

Если подобная провокация будет совершена повторно, ответ будет таким же. Никто не может помешать нам, никто не может остановить нас. <...> Мы можем провести в любое время любую операцию на своей земле, — сказал Алиев.

Он напомнил, что неоднократно предупреждал Армению «не играть с огнем, принять новые реалии и не прибегать к военным провокациям».

Армия Азербайджана начала операцию «Возмездие» 3 августа в ответ на гибель своего военного, однако в тот же день власти республики ее остановили после обращений посредников. Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов подчеркнул, что главной причиной эскалации напряженности в зоне временной дислокации российских миротворцев в Карабахе стало невыполнение Арменией своих обязательств в течение примерно одного года и девяти месяцев после окончания второй карабахской войны и подписания 10 ноября 2020 года трехстороннего соглашения.

Министр добавил, что операция «Возмездие» была направлена против незаконных армянских формирований в Азербайджане. Он потребовал от Армении прекратить провокации.