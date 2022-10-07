Алиев допустил подписание мирного договора с Арменией в 2022 году Алиев: мирный договор с Арменией может быть подписан до конца 2022 года

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Ильхам Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что мирный договор между Баку и Ереваном может быть подписан до конца 2022 года. Такие сроки в интервью азербайджанским СМИ в Праге он назвал возможными при «доброй воле со стороны Армении», сообщает РИА Новости.

Думаю, что, если в ближайшее время будет принято решение, рабочие группы двух стран начнут работу над текстом мирного договора, мы сможем достичь соглашения к концу года, — подчеркнул азербайджанский президент.

Он уточнил, что инициативы Баку «продвигаются не так легко», при этом напомнил о безрезультатной первой встрече министров иностранных дел двух стран.

Алиев также заявил, что провозглашенные азербайджанской стороной принципы нормализации отношений, в числе которых значатся взаимное признание суверенитета и нерушимость границ, признаны и армянской стороной, и Советом Европы.

Ранее Ильхам Алиев заявил, что Баку требует вывода из Карабаха находящихся там остатков армянских вооруженных формирований. По его словам, в мире уже осознали, что Карабах — это Азербайджан, а будущее проживающих в регионе армян Алиев назвал внутренним делом Баку.