Алиев: для мира с Арменией нет никаких препятствий

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Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев начал работу X Глобального Бакинского форума

Для установления мира с Арменией сегодня нет никаких препятствий, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на полях Х Глобального Бакинского форума. По его словам, которые приводит «Интерфакс-Азербайджан», именно Баку инициировал заключение мирного договора с Ереваном и сейчас задача Армении не потерять этот шанс. Для этого Алиев предложил исполнить договоренности, достигнутые в октябре 2022 года.

В ноябре 2020 года мы выдвинули инициативу по мирному переговорному процессу. <...> Есть пять известных принципов, которые могут составить основу мирного договора с Арменией. <...> Мы считаем, что после войны мир возможен, и октябрьские договоренности с Арменией показывают, что для мира с Арменией нет никаких препятствий, — сказал президент Азербайджана.

По его мнению, власти Армении упустили шанс создать независимое государство и вместо этого превратили республику в колонию других стран. Тем не менее Алиев считает, что у Еревана есть шанс повернуть все вспять и установить мирные отношения с Азербайджаном.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что готовящийся мирный договор между Ереваном и Баку должен установить настоящий мир в регионе, а не признавать капитуляцию республики. По его словам, договор станет прочным и надежным только в том случае, если Армению поддержат международное сообщество и народы республики.