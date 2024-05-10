Алиев дал обещание переселенцам из Карабаха Алиев: Азербайджан обеспечит возвращение людей в Карабах до конца года

Азербайджан организует переселение людей и создаст всю необходимую инфраструктуру как минимум в 20 населенных пунктах Карабаха, сообщил президент страны Ильхам Алиев. По его словам, которые передает РИА Новости, власти уже реализуют широкомасштабные программы.

Сегодня Шуша — уже шестой населенный пункт, куда возвращаются бывшие переселенцы. Сегодня также предусмотрено возвращение бывших переселенцев в село Сус Лачинского района. До конца года жизнь будет восстановлена как минимум в 20 населенных пунктах, — отметил Алиев на церемонии вручения ключей от квартир вернувшимся жителям Шуши.

Азербайджанский лидер также заявил, что делимитация и демаркация границы с Арменией проводится в соответствии с условиями, выдвинутыми Баку. Он назвал это очередной победой республики.

Ранее глава Министерства иностранных дел Армении Арарат Мирзоян во время встречи с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым в Алма-Ате заявил, что Ереван и Баку не должны ограничиваться подписанием мирного соглашения. По его словам, стороны должны «пойти еще дальше» и разблокировать транспортные коммуникации в регионе.