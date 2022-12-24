Алиев: бои на границе с Арменией позволили Баку занять ряд выгодных позиций Алиев: сентябрьские бои на границе с Арменией позволили Баку застраховаться от больших проблем в будущем

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Ильхам Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в ходе вооруженных столкновений на границе с Арменией, произошедших в сентябре 2022 года, азербайджанские военные заняли выгодные позиции. Глава республики отметил, что результаты боев позволили Баку «застраховаться от больших проблем в будущем», передает «Интерфакс Азербайджан».

В этом году произошло много важных событий. Мы вынуждены были провести военную операцию на азербайджано-армянской границе (боестолкновения 12-14 сентября на границе. — NEWS.ru), — заявил Алиев на встрече с представителями интеллигенции Западного Азербайджана.

По словам главы республики, в Армении начинают усиливаться реваншистские настроения во власти и в оппозиции. Алиев также подчеркнул, что «сознание общества в Армении настолько отравлено, азербайджанофобия получила такое распространение, что не осталось никого, у кого действительно было бы нормальное мышление» в политическом поле.

Вот почему они живут идеей реванша. Они вновь надеются, что кто-то будет вести войну с нами вместо них, а они, как всегда, прикроются каким-то покровителем и будут осуществлять против нас свои коварные планы, — отметил президент.

Ранее президент Азербайджана заявил, что присоединение Зангезура к Армении в 1920 году является преступлением против азербайджанского народа. Глава республики отметил, что представители Армении занимали важные посты в правительстве СССР, за счет чего им удалось осуществить свои планы. По словам Алиева, решение армянских властей тогда было направлено на то, чтобы отделить Азербайджан от Нахичевани и Турции.