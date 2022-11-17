Алиев: Баку не будет обсуждать вопрос армянского меньшинства в Карабахе

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев

Баку никогда не согласится на включение в мирный договор с Ереваном вопроса, связанного с армянским меньшинством в Карабахе, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Он подчеркнул, что Баку хочет мира, которого не было уже три десятилетия, передает «Интерфакс Азербайджан».

Они хотят включить в мирный договор вопросы, связанные с армянским меньшинством в Азербайджане. Этого не будет. Это невозможно. Мы не согласимся на это, — сказал Алиев.

Он добавил, что между Азербайджаном и Арменией уже 30 лет нет мира. Если Ереван хочет его достичь, то не должен забывать, «чем это закончилось», подчеркнул Алиев.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван будет стремиться к подписанию мирного договора с Азербайджаном до конца года. Он также отметил, что Ереван устраивает российский вариант соглашения. Вопрос о том, будет ли этот вариант претворен в жизнь, Пашинян переадресовал российской стороне.