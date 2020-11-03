Алиев: Баку готов остановить войну в Нагорном Карабахе

https://static.news.ru/photo/0745a274-1e69-11eb-a26a-fa163e074e61_660.jpg Ильхам Алиев Фото: Ilham Aliyev/facebook.com

Азербайджан готов остановить войну в Нагорном Карабахе. Об этом заявил президент страны Ильхам Алиев.

Прежде всего, чем быстрее закончится война, тем лучше. Если премьер-министр Армении возьмёт на себя обязательства об освобождении остальных территорий, то мы сегодня же готовы прекратить войну. Но он таких обязательств пока на себя не взял, — сказал Алиев в интервью итальянской газете La Repubblica.

Ранее NEWS.ru писал об отступлении армянских ВС в зоне конфликта в Карабахе. По заявлению Баку, войска Армении отступают с потерями в живой силе и технике на различных участках фронта.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом на ротационной основе там находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.