Алиев: Азербайджан не развязывал войну в Карабахе

https://static.news.ru/photo/4b41189e-1691-11eb-b94c-fa163e074e61_660.jpg Ильхам Алиев Фото: wwwmodgovaz/facebook.com

Баку не начинал новую войну в Нагорном Карабахе, а только дал ответ и делает это в соответствии с Уставом ООН, который обеспечивает право каждой страны на самооборону. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Мы защищаем себя и освобождаем территорию страны от армянской оккупации в рамках границ, признанных на международном уровне. Больше мы ничего не делаем, — заявил он в интервью телеканалу Fox News.

Алиев добавил, что проживающие в Карабахе армяне являются гражданами Азербайджана и власти республики позаботятся о них. По его словам, они будут жить «достойно и в мире» с азербайджанцами, которые вернутся туда после окончания боевых действий.

Коснувшись событий 1994 года, Алиев заявил, что Баку тогда проиграл не войну, а бой. Он пояснил, что это произошло по объективным причинам. Ситуация внутри Азербайджана была нестабильной. Этим, по его словам, воспользовалась Армения, которая к тому же получала помощь из-за рубежа.

Ранее NEWS.ru писал, что Алиев заявил о готовности в любой момент остановить боевые действия в Карабахе. По его словам, Баку сделает это при условии, что будет прекращён огонь с армянской стороны.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.