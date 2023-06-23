Алиев: Азербайджан по-прежнему определяет повестку дня в регионе

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что после второй карабахской войны Баку по-прежнему определяет повестку дня в регионе, и процессы в нем протекают на основе предложений азербайджанской стороны. По его словам, которые приводит «Интерфакс Азербайджан», результатом политики Баку, проводимой на протяжении последних двух с половиной лет, стало то, что власти Армении признали Карабах азербайджанским.

Мы по-прежнему определяем повестку дня в регионе после второй карабахской войны. <...> Мы видим, что руководители Армении, которые некогда говорили «Карабах — это Армения, и точка», теперь повторяют мои слова «Карабах — это Азербайджан», — сказал Алиев.

Глава государства подчеркнул, что возведение два месяца назад погранично-пропускного пункта на армяно-азербайджанской границе, в Лачинском направлении, является показателем очень сильной политической воли страны.

За каждым нашим шагом стояла сильная политическая воля, сила, логика, международное право, и каждый следующий шаг был логическим продолжением предыдущего, — добавил азербайджанский президент.

Ранее министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что мирный договор между Баку и Ереваном может быть подписан до конца 2023 года. Дипломат отметил, что если армянская сторона к этому не готова, то подписание договора может быть отложено.