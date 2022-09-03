Алиев: Азербайджан не сталкивается с давлением России или Ирана

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Ильхам Алиев

Азербайджан не сталкивается с давлением со стороны России или Ирана, заявил президент республики Ильхам Алиев в интервью газете «Il Sole 24 Ore». Глава государства объяснил отсутствие прессинга со стороны двух стран сбалансированной политикой Баку. Алиев также указал, что у Азербайджана особая двусторонняя повестка дня сотрудничества и с Россией, и с Ираном.

Наша позиция предельно проста. Мы всегда поддерживаем территориальную целостность любого государства, и это — фундаментальная позиция, — заявил Алиев.

В интервью итальянскому изданию азербайджанский лидер также рассказал, что у Баку нет цели конкурировать с Россией по поставкам газа на европейском рынке энергоресурсов. По словам Алиева, Азербайджан занял «свою нишу» в вопросе газа. Он отметил, что Баку ранее заключил контракты на поставки газа с Италией, Грецией и Болгарией.

Ранее Алиев на встрече с участниками международной конференции «Южный Кавказ: развитие и сотрудничество» заявил, что политика Баку в области энергетики никогда не вызывала вопросов у Москвы и не является предпосылкой для ухудшения отношений между странами.