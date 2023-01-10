Алиев: Азербайджан не планирует начинать третью войну с Арменией Алиев: Армения срывает переговорный процесс по мирной повестке

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Ильхам Алиев дал интервью местным телеканалам

Азербайджан не планирует начинать третью войну с Арменией, заявил президент республики Ильхам Алиев в ходе брифинга. При этом он подчеркнул, что Ереван срывает переговорный процесс по мирной повестке. Причины таких шагов ему известны.

Армянская сторона срывает мирный процесс, и причины мне известны. Если власть ответственна, то она должна отвечать за свои поступки. У всех есть трудности и сложности, но это не то, чем нужно спекулировать. Где мирная повестка? Что мы увидели за два года после войны из того, что Армения должна была сделать? Она ничего не сделала. Если убрать риторику жалобной интонации практически на каждой встрече, то получается мелкий кляузный донос, — сказал Алиев.

По его словам, Армения должна взять на себя ответственность и выйти на подписание мирного договора, а не затягивать процесс. Баку ждет от Армении признания территориальной целостности Азербайджана, подчеркнул президент.

Мы ждем, чтобы Армения официально признала территориальную целостность и суверенитет Азербайджана. Но они всячески протащить тему Карабаха в возможный мирный договор и блокируют его. Игнорирование встречи глав МИД в Москве — недопустимое поведение. Этот год будет последним шансом для Армении, — заявил президент Азербайджана.

В качестве площадок для дальнейших переговоров по установлению мира Алиев назвал Россию и США. При этом он допустил проведение переговоров в Европе, но при определенных условиях.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов подписать документ по урегулированию карабахского конфликта в рамках предложений России. Он отметил, что проблема заключается не в содержании соглашения, а в механизме его реализации. Среди подписанных, но не до конца выполняемых договоренностей Пашинян назвал трехстороннее заявление от 9 ноября 2020 года. Армения направила Азербайджану комментарии по тексту договора, но пока не получила ответа, добавил он.