Алиев: Азербайджан не планировал конкурировать с РФ на газовом рынке Европы Президент Азербайджана: Баку не будет конкурировать с Россией на газовом рынке Европы

Фото: president.az

Ильхам Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку никогда не ставил целью конкурировать с российским газом на европейском рынке, его слова приводит Интерфакс-Азербайджан. Алиев отметил, что у страны есть своя собственная торговая ниша и Европа — не единственный для них рынок.

Хочу отметить один важный момент, мы ни раньше, ни сейчас не ставили целью конкурировать с российским газом на рынке Европы. У нас есть своя ниша. Мы заключили договора на поставки газа трем странам Европы, т.е. Италии, Греции и Болгарии. В других странах Европы тоже есть потребность [в азербайджанском газе] и мы сейчас оцениваем эту потребность. <...> Европа не единственный для нас рынок, — сказал Алиев.

Алиев подчеркнул, что запасы газа в Азербайджане составляют 2,6 трлн кубометров, а объем экспорта сырья в 2022 году составит 22-23 млрд кубометров.

Ранее Алиев на встрече с участниками международной конференции "Южный Кавказ: развитие и сотрудничество выступил с аналогичным заявлением. Президент добавил, что политика Баку в области энергетики никогда не вызывала вопросов у Москвы и не является предпосылкой для ухудшения отношений между странами.