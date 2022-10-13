Алиев: Азербайджан настроен на достижение долгосрочного мира в регионе

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Ильхам Алиев и Владимир Путин

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку настроен на достижение долгосрочного мира в регионе. В ходе встречи с российским лидером на полях саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Алиев напомнил, что ранее республика предложила достаточно конструктивные тезисы для достижения этой цели, передает «Интерфакс-Азербайджан».

На каждой встрече мы не обходим стороной вопросы нашего региона, вопросы безопасности, достижения мира в регионе. Сегодня мы об этом тоже поговорим. Мы настроены на долгосрочный мир и считаем, что со своей стороны, предложили достаточно конструктивные тезисы, чтобы этот мир был, наконец, достигнут, — сказал Алиев.

Ранее президент Азербайджана обвинил Ереван в совершении провокаций на границе, несмотря на урегулирование карабахского конфликта. Глава республики пояснил, что последняя провокация была совершена в сентябре.

Также Алиев заявил, что Армения заложила на территории его страны более миллиона мин. По его словам, Азербайджан входит в число самых загрязненных минами стран мира, а решение этой проблемы займет почти 30 лет.