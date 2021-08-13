Алиев: Азербайджан надеется, что РФ перестанет вооружать Армению

Баку ждёт, что Москва перестанет вооружать Армению, но пока этого не видно. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телеканалу CNN Turk.

Азербайджанский лидер подчеркнул , что Россия на протяжении трёх десятилетий бесплатно предоставляла Армении вооружения на миллиарды долларов, а теперь часть из них находится в «Парке Трофеев» в Баку.

Надеемся, что Россия и дальше будет прилагать все усилия для безопасности этого региона и предпримет шаги для обеспечения долгосрочного мира. В то же время наши ожидания заключаются в том, чтобы Россия не вооружала Армению. Мы довели этот вопрос до российской стороны. Это нас беспокоит, — отметил в интервью Ильхам Алиев.

Ранее Алиев заявил, что победа во второй карабахской войне — историческая победа для Баку, потому что на протяжении 30 лет азербайджанские земли находились под оккупацией.

Он отметил, что Армения с первых дней стала терпеть поражение на поле боя. Чтобы нанести вред гражданскому населению, Ереван подвергал обстрелам мирные города и сёла, в результате чего погибли более 100 человек.

Азербайджанский лидер добавил, что военные закавказского государства уже выполнили свою историческую миссию. По его словам Баку не нужна новая война, однако Азербайджан до сих пор не получил от Армении положительного ответа на предложение подписать мирный договор.