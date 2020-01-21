Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) технически имеет возможность осуществлять поставки нефти белорусской стороне через трейдинговые операции. Об этом рассказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в кулуарах Давосского экономического форума, передаёт корреспондент NEWS.ru.
Алиев подчеркнул, что речь не идёт о нефти из Азербайджана. Как пояснил лидер республики, SOCAR Trading ведёт поставки по всему миру.
Может поставлять и в Белоруссию, но всё это зависит от переговоров, — отметил Алиев.
Глава Азербайджана также уточнил, что о таких обращениях со стороны Белоруссии ему «ничего не известно».
Как писал NEWS.ru, ранее глава «Белнефтехима» Андрей Рыбаков сообщил, что Минск отменил приостановку экспорта нефтепродуктов.
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