Президент Азербайджана рассказал о ходе военной операции в Карабахе

https://static.news.ru/photo/cdf3343e-1c2c-11eb-ab93-fa163e074e61_660.jpg Фото: armiya.az

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что войска страны взяли под контроль около 200 населённых пунктов в Нагорном Карабахе.

Как вы знаете, операция успешно продолжается. До сегодняшнего дня многие сёла, города, посёлки были освобождены от оккупации, в том числе города Физули, Джабраил, Зангилан, Губадлы. В целом освобождено около 200 населённых пунктов и это продолжается, — отметил Алиев на встрече с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.

Политик отметил, что надеется восстановить территориальную целостность страны. Каждую неделю он сообщает о новых победах, передаёт РИА Новости.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.

Ранее NEWS.ru писал, что Минобороны Азербайджана заявило, что Вооружённые силы Армении в ночь на 1 ноября обстреляли позиции подразделений азербайджанской армии на границе между двумя странами, нарушив тем самым режим перемирия между Баку и Ереваном.