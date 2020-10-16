Алиев: Армения первой запросила перемирие в Карабахе

https://static.news.ru/photo/89128544-0fb2-11eb-b57a-fa163e074e61_660.jpg Фото: ArmeniaMOD/facebook.com

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что именно Армения попросила на минувшей неделе о перемирии в Карабахе. Причиной, по его словам, стало тяжёлое положение на фронте.

Мы пошли им навстречу в гуманитарных целях для обмена телами и пленными. Но мы пошли на это с тем условием, чтобы возобновились предметные переговоры, при этом не меняя их формат. Но как мы увидели, они использовали перемирие в своих целях, — отметил Алиев в интервью турецкому телеканалу A Haber.

По словам главы Азербайджана, Армения использовала перемирие для того, что перегруппировать свои силы для нанесения новых ударов.

Минобороны Армении, в свою очередь, заявляет, что республика готова соблюдать условия гуманитарного перемирия и прекратить боевые действия. Ереван просит международное сообщество, в частности Минскую группу ОБСЕ, адресовать призывы к прекращению огня Азербайджану.

Соглашение о прекращении огня было достигнуто сторонами 10 октября после 10-часовых переговоров в Москве. Однако почти сразу же и Ереван, и Баку начали обвинять друг друга в нарушении режима.

Открытые боестолкновения возобновились в Нагорном Карабахе 27 сентября. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.

Ранее NEWS.ru писал, что по мнению властей Азербайджана, вводить российских миротворцев в зону конфликта на сегодняшний день нет необходимости.