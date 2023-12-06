Алиев: Армения близка к принятию пяти базовых принципов по мирному договору

Фото: president.az

Армения близка к принятию пяти базовых принципов по мирному договору, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на международной конференции «Карабах: Возвращение домой через 30 лет. Достижения и трудности» в Баку. По его словам, которые приводит «Sputnik Азербайджан», обострения конфликта удалось бы избежать, если бы Ереван принял эти условия несколько лет назад.

Они могут взять это за основу. Если бы армянская сторона сделала это несколько лет назад, то необходимости в антитеррористической операции не было бы, — заявил он.

По словам Алиева, проект мирного договора между Азербайджаном и Арменией представляет собой небольшой документ на шесть-семь страниц. Он отметил, что соглашение включает менее 20 статей. Азербайджанский лидер добавил, что Баку и Ереван пять-шесть раз обменивались комментариями по документу. По его словам, в последний раз азербайджанская сторона направляла свои комментарии 11 сентября.

Президент Азербайджана также рассказал об ожиданиях от встречи Баку и Еревана по Карабаху с участием главы Евросовета. По его словам, переговоры должны быть нацелены на результат. Он также добавил, что Баку не хочет войны с Ереваном, и в этом отношении должны быть гарантии.