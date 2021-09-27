Алиев: Административной единицы Нагорный Карабах в Азербайджане нет

Карабахский конфликт стал частью истории. Административной единицы Нагорный Карабах в Азербайджане нет, этот вопрос решён. Об этом сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая с обращением к народу в связи с Днём памяти.

Административной единицы Нагорный Карабах в Азербайджане нет. Если кто-то хочет воскресить мёртвую структуру под названием «Нагорный Карабах», то пусть делает это на своей территории, но не в Азербайджане. Вопрос решён, — отметил азербайджанский лидер.

Алиев напомнил, что ровно год назад Армения совершила в отношении Азербайджана военную провокацию, подвергла обстрелу позиции азербайджанской армии и населённые пункты. В результате погибли мирные жители и военнослужащие.

Моим приказом Азербайджанская армия в ответ на это кровавое преступление начала крупномасштабную контрнаступательную операцию, и во второй карабахской войне, которая продолжалась 44 дня, одержала полную победу, — добавил президент Азербайджана.

Ранее Алиев заявил, что в понедельник, 27 сентября, в Баку заложат фундамент Музея Победы, а также мемориал в честь погибших во второй карабахской войне. Также в 12:00 по местному времени по всей стране будет объявлена минута молчания.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.