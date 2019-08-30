Александру Лукашенко исполнилось 65 лет. Однако, относительно даты рождения белорусского президента есть разночтения. Например, Википедия дает 30 или 31 августа. У этой путаницы своя история. В 2010 году на официальном сайте президента Белоруссии дата рождения была изменена с 30 на 31 августа. Как считается с тем, чтобы день рожденья президента совпал с днем рождения его младшего сына Николая, воспитанию которого Александр Григорьевич уделяет большое внимание. Впрочем, президент России Владимир Путин, традиционно поздравляет белорусского коллегу именно 30 августа.
Александр Лукашенко находится на президентском посту бессменно с 1994 года – дольше любого из глав европейских государств, исключая разве что монархов. Нередко Лукашенко называют последним диктатором Европы. Но в народе он имеет устойчивое прозвище – Батька.
Виктор Толочко/РИА Новости
Фотохроника ТАСС
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