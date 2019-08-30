Александру Лукашенко исполнилось 65 лет. Однако, относительно даты рождения белорусского президента есть разночтения. Например, Википедия дает 30 или 31 августа. У этой путаницы своя история. В 2010 году на официальном сайте президента Белоруссии дата рождения была изменена с 30 на 31 августа. Как считается с тем, чтобы день рожденья президента совпал с днем рождения его младшего сына Николая, воспитанию которого Александр Григорьевич уделяет большое внимание. Впрочем, президент России Владимир Путин, традиционно поздравляет белорусского коллегу именно 30 августа.