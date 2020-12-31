Александр Лукашенко предрёк Белоруссии демографическую катастрофу

https://static.news.ru/photo/e0928d94-4b6e-11eb-b7cf-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Если Белоруссия не сможет решить демографическую проблему, тогда стране грозит катастрофа. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.

Отвечая на вопрос о сокращении декретного отпуска, глава государства сообщил, что страна не может пойти на этот шаг, потому что в Белоруссии необходимо стимулировать рождаемость.

Самая большая проблема в стране — демографическая. Поэтому всё — для детей. И материнский капитал был продлён, и квартиры. Это будет катастрофа, если мы не будем прибавлять с населением, — цитирует Lenta.ru Лукашенко.

Он подчеркнул, что Белоруссии не хватает людей, из-за чего страну часто называют маленькой.

9,5 или 10 миллионов — это ничто. На первом этапе нам миллионов 15, и до 20 дотягивать. Тогда мы будем как Европа по плотности населения, — сказал президент.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко озвучил свою главную задачу на новогодние праздники. Он заявил, что не собирается употреблять алкогольные напитки и ему будет легко справиться с этим.

В четверг, 31 декабря, Лукашенко встретился с журналистами и сотрудниками Республиканского научно-практического центра детской онкологии, гематологии и иммунологии. Он, в частности, ответил на вопросы о предстоящем в феврале Всебелорусском народном собрании (ВНС). По словам президента, цель ВНС — определить развитие страны на ближайшие пять лет, писал NEWS.ru.