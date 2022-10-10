Александр Лукашенко надевает мундир Что ждет Украину после развертывания союзной группировки России и Белоруссии

Фото: EPA/TASS

Александр Лукашенко

Когда президент Белоруссии говорил о том, что его страна также воюет, слова Лукашенко воспринимались с некоторым удивлением, если не сказать иронией. Но в последние дни слишком многое поменялось, события приобретают исключительную динамику.

В самом начале конфликта, разворачивающегося на Украине, считалось, что с белорусской территории зашли наши подразделения, которые оперативно заняли территорию Чернобыльской АЭС, взяв ее под свой контроль. Цель была ясна: предотвратить возможные киевские провокации. Но такие действия явно отвечали и белорусским национальным интересам. С тех пор сколько-нибудь активного подключения белорусских сил или территориальной логистики к нашим операциям отмечено не было. И вдруг сообщение о развертывании на границе с Украиной совместной с Россией союзнической армейской группировки, основу которой, как поспешил заверить Александр Григорьевич, составят белорусские войска.

Понятно, что Лукашенко должен был реагировать на провокационные перемещения польских танковых бригад у своей границы, которые удивительно совпадали со все более воинственными заявлениями Варшавы, где стали вспоминать не только о Западной Украине, но и о западных землях Белоруссии. Плюс военная украинская активность в приграничном Полесье: минирование дорог, взрывы мостов. Словом, от бывшей почти идиллии в белорусско-украинских отношениях, когда Минск поставлял дизельное топливо, необходимое для бронетехники, военные грузовики МАЗ, давно ничего не осталось.

Фото: president.gov.by Александр Лукашенко

Конечно, вряд ли украинские вояки рискнут непосредственно напасть на территорию Белоруссии. И вовсе не потому, что Александр Лукашенко обещал, что это стало бы «Крымским мостом — 2» со всеми вытекающими ударами возмездия. У нацистов просто не хватит сил для серьезных масштабных операций еще и на «втором фронте». К тому же такое нападение рассматривалось бы уже в Брюсселе в качестве новой отчаянной попытки пана Зеленского непосредственно втянуть блок НАТО в военные действия против России и ее союзницы.

Но развертывание совместной армейской группировки у границ Белоруссии может стать важным выигрышным фактором для проведения нашей операции в целом. Раз уж мы начинаем постепенно действовать по-настоящему.

Граница Украины и Белоруссии весьма протяженная. После развертывания нашей союзнической группировки да еще и твердых заявлений самого Лукашенко украинскому командованию «воленц-неволенц» придется реагировать. Минирования дорог в новых обстоятельствах уже недостаточно. Значит, придется в качестве ответного маневра перебрасывать к другой границе свои силы. Сколько сил? Вопрос сложный. Может, одну бригаду. Не исключено, что бригаду, усиленную несколькими оперативно-тактическими батальонами.

В любом случае пришлось бы снимать силы с основного фронта, где украинские войска пока сохраняют инициативу. Иными словами, к ракетным ударам, дезорганизующим украинские тылы, осложняющим работу системы разведки с использованием спутников Starlink, добавляется еще один фактор сдерживания украинского ража. Появление мощной группировки на белорусско-украинской границе будет играть ту же роль — создания проблем для дальнейшего продвижения массированных сил ВСУ на Херсон.

Украинские подразделения будут дополнительно растянуты по фронту, что может облегчить наше контрнаступление. Особенно зимой, когда и зеленка исчезнет, и свежие силы вольются в нашу армию.

На войне вообще и пассивное сдерживание противника может сыграть активную роль.