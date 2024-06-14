«Акты агрессии»: в Белоруссии дали оценку санкциям против страны Постпред Рыбаков: санкции против Белоруссии равносильны актам агрессии

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Минск расценивает односторонние санкции против республики как акты агрессии и экономический терроризм, заявил постпред Белоруссии Валентин Рыбаков на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. По его словам, подобные меры будут иметь соразмерные последствия.

Мы предлагаем считать незаконные односторонние санкции не просто экономическим терроризмом, а актами агрессии со всеми вытекающими последствиями, — подчеркнул дипломат.

Ранее стало известно, что правительство Польши ввело на границе с Белоруссией специальную буферную зону с четверга, 13 июня. Речь шла о запрете на пребывание посторонних лиц на определенном участке приграничной зоны между странами. Данное решение было направлено Варшавой на обеспечение безопасности гражданских лиц, полицейских, пограничников и военнослужащих.

До этого МИД Белоруссии вызвал временных поверенных Литвы и Евросоюза. Поводом послужили очереди на границе, в которых люди находились до нескольких суток. В Минске расценили ситуацию как нарушение официальным Вильнюсом фундаментальных прав человека на гуманное обращение. Власти республики призвали прибалтийскую страну «отказаться от позорной практики унижения» простых людей.