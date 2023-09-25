Активисты оппозиции Армении начали перекрывать центральные улицы Еревана

Фото: Андраник Казарян/Sputnik/РИА Новости

Протесты в Армении

Члены армянской оппозиции вновь перекрывают улицы в центре Еревана для проведения антиправительственных акций протеста, сообщает ТАСС. По данным агентства, митингующие вышли на улицы рано утром. Там же находятся и сотрудники полиции, они предупреждают протестующих о незаконности препятствования движению.

Армянская полиция транслирует предупреждения активистам с помощью громкоговорителей. Их предупредили, что перекрывать перекресток Туманьян — Сарьян в центре Еревана запрещено. После того как протестующие проигнорировали обращение сотрудников правоохранительных органов, полиция перешла к действиям. По данным ТАСС, задержано около 10 человек. По данным РИА Новости, число задержанных составляет 53 человека.

Жители Еревана начали проводить антиправительственные митинги после того, как Вооруженные силы Азербайджана приступили к выполнению антитеррористических мероприятий в Карабахе. Протестующие требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Организаторами митингов выступили члены Национального комитета по координации всенародного движения. В минувшее воскресенье, 24 сентября, прошел шестой по счету митинг. Его организаторы заявили, что над армянским народом и Арменией нависла угроза уничтожения.