Актер из фильма «Вечный зов» умер после четырех инсультов Актер Машраб Кимсанов умер в Узбекистане после четырех инсультов

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Советский актер заслуженный артист Узбекистана Машраб Кимсанов скончался в возрасте 69 лет, сообщает Центр развития национальной кинематографии. Он перенес четыре инсульта, после которых у него возникли сложности с передвижением. Отмечается, что последние годы мужчина был прикован к постели.

Машраб Кимсанов сыграл более чем в 50 проектах. В 1999-м ему было присвоено звание заслуженного артиста Узбекистана.

Кимсанов родился 17 августа 1955 года. Долгое время он работал ассистентом режиссера на «Узбекфильме». В начале 1980-х окончил актерский факультет ВГИКа и стал играть роли в кино и театре.

В конце апреля скончался актер сериала «Дронго» Юрий Омельченко. Артисту было 48 лет. Как сообщила пресс-служба Азербайджанского государственного академического русского драматического театра, заслуженный артист страны умер в реанимации в Баку, где оказался после второго инсульта.

До этого украинский актер Петр Никитин скончался на 62-м году жизни. В 2017 году он снимался в комедии «Слуга народа — 2». От любви до импичмента» вместе с нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским. О причинах смерти артиста не сообщается. В 2021 году Никитин был зачислен в труппу Национального академического драматического театра имени Ивана Франко.