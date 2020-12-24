Аксёнов предложил Киеву брать пример с Крыма в языковой политике

https://static.news.ru/photo/4a65409a-45e8-11eb-acb6-fa163e074e61_660.jpg Сергей Аксёнов Фото: Сергей Аксёнов/vk.com

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов поставил властям Украины в пример языковую и межнациональную политику на территории Крымского полуострова.

Надеюсь, что на Украине поймут, что межнациональная рознь и попытка разговаривать с людьми другой национальности с позиции силы <...> ни к чему хорошему не приведёт. Пусть берут пример с Крыма, где русский, украинский и крымскотатарский языки являются государственными, — приводит слова Аксёнова РИА Новости.

Он подчеркнул, что жители Крыма не имеют межнациональных проблем на бытовом уровне в применении нескольких языков.

На Украине при президенте Петре Порошенко был принят закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который предусматривает повсеместное использование украинского языка во всех сферах жизни. Нынешний президент страны Владимир Зеленский заявлял, что намерен инициировать детальный анализ этой инициативы на предмет её соответствия конституции.

Как писал ранее NEWS.ru, Сергей Аксёнов заявлял, что полуостров успешно справится с водной блокадой со стороны Киева, а властям Украины следует перестать вредить крымчанам и заняться решением проблем в собственной стране.