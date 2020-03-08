https://static.news.ru/photo/696af928-6158-11ea-959a-fa163e074e61_660.jpg Фото: savia.hasanova/facebook.com

Погром акции «Женский марш солидарности» в Бишкеке учинили активисты киргизской националистической группировки «Кырк чоро». Они напали на участниц, а позднее милиция задержала феминисток.

Как сообщили в Молодёжном экологическом движении «Зелёный Кыргызстан», всего было задержано около 80 участниц и участников мирного марша против насилия в отношении женщин. По мнению очевидцев, погром начали представители ультраправого движения «Кырк чоро», ранее известное выступлениями против китайских рабочих.

Многие из нападавших были в масках, они указывали силовикам кого задерживать. Пришедших к зданию отдела милиции, куда доставили участников «Женского марша солидарности», также задержали. Позднее всех отпустили.

Как написала на своей странице в Facebook юристка Евгения Крапивина, милиция не арестовала ни одного погромщика, хотя ранее представитель УВД Свердловского района Бишкека заверял её, что силовики обеспечат безопасность от возможных нападений со стороны «Кырк чоро». Но в полдень 8 марта «прозвучал свисток, и в этот момент агрессивная толпа сгруппировались и побежала в сторону Чуй проспекта, а доблестная милиция кинулась на женщин».

Власти объяснили задержание тем, что акция якобы не была согласована из-за коронавируса, заявили в «Зелёном Кыргызстане».

Насколько нам известно, организаторы акции надлежащим образом не согласовали её проведение с мэрией. Что касается инцидента, то, как мы понимаем, правоохранительные органы были намерены провести беседы с отдельными участниками акции, к которым у них имелись вопросы. Хорошо, что милиции удалось предотвратить столкновения. Гендерное равенство — одно из важнейших прав человека, а расширение прав и возможностей женщин — одна из важных задач правительства. Действиям провокаторов в данном случае должна быть дана аргументированная правовая оценка, — цитирует пресс-секретаря премьер-министра республики Адилета Султаналиева «Радио Азаттык».

С начала 2020 год ни один митинг в Киргизии не прошёл без запретов собраний или задержаний, уверяют активисты фесминистсткого движения страны.

Как писал NEWS.ru, 8 марта, неизвестные молодые люди сорвали шествие в поддержку женщин в Бишкеке, приуроченное к празднованию Международного женского дня.