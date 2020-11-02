Акция протеста пенсионеров закончилась в Минске

В белорусской столице завершился «Марш пенсионеров», участники которого выступают против президента страны Александра Лукашенко. В ходе мероприятия происшествий зафиксировано не было.
Протестующие прошли по проспекту Независимости к площади Якуба Коласа. Многие активисты несли бело-красно-белую символику, в том числе флаги и зонтики. В конечной точке маршрута они исполнили белорусскую народную песню «Купалинка».
Силовики никого не задерживали, но призывали людей разойтись. Также активистов сопровождали микроавтобусы без опознавательных знаков, которые используют полицейские.
В ходе шествия число его участников увеличилось с нескольких сотен до нескольких тысяч человек,
Как писал NEWS.ru, акция началась около 14:00 на площади Независимости в Минске.
В Белоруссии с 9 августа проходят акции протеста. Выходящие на улицы люди считают, что прошедшие в стране президентские выборы были сфальсифицированы и победу на них одержал не Александр Лукашенко, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская.