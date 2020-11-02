Акция протеста пенсионеров закончилась в Минске

https://static.news.ru/photo/2d32b450-1d14-11eb-9c77-fa163e074e61_660.jpg Фото: Стрингер/ТАСС

В белорусской столице завершился «Марш пенсионеров», участники которого выступают против президента страны Александра Лукашенко. В ходе мероприятия происшествий зафиксировано не было.

Протестующие прошли по проспекту Независимости к площади Якуба Коласа. Многие активисты несли бело-красно-белую символику, в том числе флаги и зонтики. В конечной точке маршрута они исполнили белорусскую народную песню «Купалинка».

Силовики никого не задерживали, но призывали людей разойтись. Также активистов сопровождали микроавтобусы без опознавательных знаков, которые используют полицейские.

В ходе шествия число его участников увеличилось с нескольких сотен до нескольких тысяч человек, передаёт корреспондент РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, акция началась около 14:00 на площади Независимости в Минске.

В Белоруссии с 9 августа проходят акции протеста. Выходящие на улицы люди считают, что прошедшие в стране президентские выборы были сфальсифицированы и победу на них одержал не Александр Лукашенко, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская.