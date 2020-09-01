Акция протеста началась на площади Независимости в Минске

https://static.news.ru/photo/935b6de6-ec7a-11ea-b844-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/Den_2042

Активисты, выступающие против результатов президентских выборов, собрались на площади Независимости в Минске.

На площади находится около двух сотен человек, большинство из которых женщины. Представительницы прекрасного пола окружила плотным кольцом собравшихся мужчин, так как их чаще задерживают. Через некоторое время они начали водить хороводы в два кольца, а после начали танцевать.

Собравшиеся хлопают в ладоши, поют, пляшут и скандируют антиправительственные лозунги. Одна из участниц акции играет на скрипке.

Кроме того, у Белорусского медицинского университета тоже проходит акция протеста. Около сотни человек выстроились в цепь солидарности у проспекта Дзержинского. Молодые люди одеты в белые халаты. В руках у них плакаты с лозунгами против нынешней администрации, сообщает ТАСС.

9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко. После этого в стране вспыхнули массовые акции протеста сторонников оппозиции, которые считают, что выборы были сфальсифицированы. Президент Белоруссии убеждён , что в стране пытаются провести «цветную революцию».

Соперница Лукашенко Светлана Тихановская инициировала создание Координационного совета оппозиции. Член президиума объединения Мария Колесникова заявила, что оппозиционные силы в стране сформируют политическое движение. Она подчеркнула, что на протяжении 20 лет в стране не регистрировались новые партии, писал NEWS.ru.