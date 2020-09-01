Акция протеста началась на площади Независимости в Минске

Активисты, выступающие против результатов президентских выборов, собрались на площади Независимости в Минске.
На площади находится около двух сотен человек, большинство из которых женщины. Представительницы прекрасного пола окружила плотным кольцом собравшихся мужчин, так как их чаще задерживают. Через некоторое время они начали водить хороводы в два кольца, а после начали танцевать.
Собравшиеся хлопают в ладоши, поют, пляшут и скандируют антиправительственные лозунги. Одна из участниц акции играет на скрипке.
Кроме того, у Белорусского медицинского университета тоже проходит акция протеста. Около сотни человек выстроились в цепь солидарности у проспекта Дзержинского. Молодые люди одеты в белые халаты. В руках у них плакаты с лозунгами против нынешней администрации,
9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко. После этого в стране вспыхнули массовые акции протеста сторонников оппозиции, которые считают, что выборы были сфальсифицированы. Президент Белоруссии
Соперница Лукашенко Светлана Тихановская инициировала создание Координационного совета оппозиции. Член президиума объединения Мария Колесникова заявила, что оппозиционные силы в стране сформируют политическое движение. Она подчеркнула, что на протяжении 20 лет в стране не регистрировались новые партии, писал NEWS.ru.
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