Акционеры «Белгазпромбанка» заявили о незаконном кадровом назначении

https://static.news.ru/photo/4bab1b6a-acd6-11ea-bd23-fa163e074e61_660.jpg Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Представители «Газпромбанка» и «Газпрома», которые являются акционерами «Белгазпромбанка», заявили о незаконном назначении и.о председателя правления белорусской кредитной организации.

Акционеры заявляют о том, что 11 июня 2020 года в нарушение законодательства Республики Беларусь Правлением Национального банка Республики Беларусь были осуществлены незаконные действия по назначению и. о. председателя правления и и. о. заместителя председателя правления ОАО «Белгазпромбанк». Эти назначения сопровождались задержанием полномочных членов правления «Белгазпромбанка» правоохранительными органами Республики Беларусь, — цитирует сообщение ТАСС.

Они также подчеркнули, что намерены добиваться защиты своих интересов всеми доступными правовыми средствами. Также будут приняты все возможные меры для охраны интересов клиентов.

NEWS.ru писал ранее, что бывший глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико заявил, что все имеющиеся у него доходы были получены легальным путём. На данный момент он претендует на пост президента Белоруссии.