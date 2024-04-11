Аистов переселят в новые гнезда в Белоруссии

Фото: Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

В Белоруссии аистов переселят в новые комфортабельные гнезда, сообщает MIR24.TV. Главный инженер электрических сетей Кобринского района Виктор Кирилюк рассказал, что обычно созданные людьми конструкции устанавливают там, где птицы уже начали гнездоваться. Кроме того, учитывается мнение жителей, которые хотят видеть аистов возле своих домов.

Обычно устанавливаем конструкции там, где гнезда уже существуют, либо где аист начал строить гнездо, но не закончил по каким-либо причинам. Также прислушиваемся к просьбам жителей, которые хотят видеть гнездо возле своих домов, — рассказал Кирилюк.

Конструкции весят около 50 кг и составляют около метра в диаметре. Энергетики устанавливают гнезда на опорах линий электропередачи. Это необходимо, чтобы сократить количество коротких замыканий из-за птиц. В 2024 году птицы вернулись в Белоруссию раньше обычного — уже в марте прилетели самцы. Ожидается, что потомство аисты выведут в начале мая.

Одна из жительниц Брестской области отметила, что уже ждет аистов в своем дворе — они прилетают к ней каждую весну. Она подкармливает их крупой и хлебом и даже дает птицам имена. По словам жительницы, наблюдать за аистами интересно.

Интересно за ними наблюдать. Как они стоят, как выкармливают птенцов. Всегда интересно, сколько их там всего. Природа есть природа, — рассказала собеседница издания.

Орнитолог Лидия Каташук ранее рассказала, что сообщения о «птицах-алкоголиках», которые пьянеют из-за забродивших ягод и лежат после этого на земле, не имеют под собой реальных оснований. По ее словам, лежащие без движения пернатые с большой вероятностью получили травму, когда пытались подлететь к дереву.