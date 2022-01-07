Air Astana 8-9 января возобновит полёты между Москвой и Нур-Султаном

Air Astana выполнит рейсы между Москвой и столицей Казахстана - Нур-Султаном восьмого и девятого января, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании. Ранее сообщалось, что аэропорт Нур-Султана возобновил работу, его охрана была усилена. Рейсы были отменны 5 января из-за введённого в городе комендантского часа.

Air Astana 8-9 января выполнит рейсы между Москвой и Нур-Султаном, - говорится в сообщении.

Ранее посольство России в Казахстане открыло горячую линию по вопросам авиационного сообщения. Получить информацию о расписании и статусах авиарейсов, порядке отмены или возврата авиабилетов возможно по телефонам горячей линии: +7 717 279 8213, +7 717 279 8214.

В то же время аэропорт Алма-Аты закрыли на неопределённый срок, сообщает Sputnik Казахстан. Ранее в пресс-службе аэропорта заявляли, что он закрыт до 10 января. До этого планировалось, что аэропорт крупнейшего города Казахстана будет закрыт до полуночи 9 января.

Ранее власти Казахстана ввели режим чрезвычайного положения на всей территории. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в республику после того, как президент Касым-Жомарт Токаев попросил о помощи в преодолении «террористической угрозы».

10 января объявлено в республике днём общенационального траура.