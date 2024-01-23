Афтершок произошел в Казахстане после землетрясения на границе с Китаем Подземные толчки магнитудой 5,2 произошли в Алма-Ате после землетрясений в Китае

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Очередное землетрясение произошло в Алма-Ате после подземных толчков магнитудой 7,0, зафиксированных в Китае близ границы с Киргизией и Казахстаном, сообщила сейсмологическая опытно-медицинская экспедиция МЧС Казахстана. Специалисты зарегистрировали его в 09:52 по местному времени (06:52 мск), магнитуда составила 2. Отмечается, что эпицентр магнитудой 5,2 находился на границе Китая и Киргизии.

Эпицентр землетрясения расположен в 254 км к юго-востоку от города Алма-Аты на границе Киргизии и Китая. Энергетический класс землетрясения — 11,5. Магнитуда — 5,2. <...> Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): город Алма-Ата — 2 балла, — говорится в сообщении.

Ранее в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре заявили о землетрясении магнитудой 7,0, которое произошло в Китае близ границы с Киргизией и Казахстаном. По данным сейсмологов, эпицентр стихии располагался в 121 километре к западу от китайского уезда Аксу и в 270 километрах к юго-востоку от Алма-Аты. Очаг землетрясения находился на глубине девяти километров. При этом сила подземных толчков в Алма-Ате ощущалась в районе 4 баллов. Многие жители города после этого спешно покинули свои дома, опасаясь повторных толчков.

Позднее в управлении здравоохранения Алма-Аты сообщили, что восемь человек пострадали в результате произошедшего землетрясения. Уточнялось, что трое из них получили травмы, выпрыгнув из окон вторых и третьих этажей.