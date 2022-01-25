Аэропорты Узбекистана заработали после массового отключения электричества

Аэропорты Узбекистана постепенно возобновляют свою работу, после массового отключения электричества в Средней Азии 25 января, передаёт пресс-службе Uzbekistan Airports. Как сообщается, аэропорт Ташкента работает только на приём авиарейсов, в то время как региональные воздушные гавани страны уже начали принимать и выпускать рейсы.

Аэропорт Ташкента работает только на приём рейсов. Региональные аэропорты начали принимать и выпускать авиарейсы, — сообщили в пресс-службе.

По сообщениям РИА Новости, недавно штатную работу также восстановили в аэропортах Киргизии.

Ранее появилась информация, что все аэропорты Узбекистана остановили свою работу из-за отключения электричества. Пассажиров, застрявших в метро в Ташкенте, эвакуируют. Также по всей стране отключились светофоры. Масштабный сбой наблюдается не только на узбекской территории, но и в Киргизии и Казахстане. Три страны ещё с советских времён объединены в общую энергосеть, в которой и случилась авария.

По предварительным данным, массовые отключения электричества связаны с аварией в объединённой энергосистеме Центральной Азии. В свою очередь в Министерстве энергетики Узбекистана заявили, что отключение электроэнергии в стране произошло из-за аварии в электросетях Казахстана.