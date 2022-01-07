Аэропорт Алма-Аты закрыли на неопределённый срок

Аэропорт Алма-Аты закрыт на неопределённый срок, сообщает Sputnik Казахстан. Ранее в пресс-службе аэропорта заявляли, что он закрыт до 10 января. До этого планировалось, что аэропорт крупнейшего города Казахстана будет закрыт до полуночи 9 января.

Аэропорт Алма-Аты закрыт на неопределённый срок, — говорится в сообщении издания.

Воздушная гавань перестала обслуживать гражданские рейсы в четверг, 6 января, из-за массовых беспорядков.

Ранее сообщалось, что в пригороде Алма-Аты, вдоль трассы на Бишкек, идёт бой. Стрельба на протяжении нескольких часов была слышна в окрестностях посёлка Райымбек.

В то же время глава администрации Алма-Аты Бакытжан Сагинтаев заявил о том, что в ближайшее время в городе возобновится работа ряда магазинов крупных сетей и оптовых точек. Кроме того, поручено организовать бесперебойную поставку лекарств.

Массовые протесты вспыхнули в республике в первые дни 2022 года, когда жители городов нефтедобывающего региона на западе страны Жанаозен и Актау выступили против двукратного увеличения цен на сжиженный газ. Затем протесты перекинулись на другие города и переросли в вооружённые столкновения с силами правопорядка. В республике был режим чрезвычайного положения. По просьбе президента Казахстана Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в Казахстан.