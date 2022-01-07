Аэропорт Алма-Аты не будет работать до 9 января

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Международный аэропорт города Алма-Аты не будет принимать гражданские рейсы до 9 января, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани. Аэропорт был закрыт в четверг, 6 января из-за массовых беспорядков.

До 00.00 9 января не работаем точно, — сказал представитель пресс-службы.

Он добавил, что о дальнейших решениях проинформирует дополнительно.

Сегодня, 7 января, в рамках миротворческой миссии ОДКБ несколько российских военно-транспортных самолётов Ил-76 с военнослужащими и военной техникой на борту совершили посадку на аэродроме Алма-Аты.

Миротворческий контингент ОДКБ совместно с казахстанскими силовиками ранее взяли под контроль аэропорт Алма-Аты, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. Миротворческие силы также охраняют генконсульство Российской Федерации в Алма-Ате и другие объекты.

7 января силовики Казахстана задержали в ходе беспорядков 3811 человек, 26 граждан были убиты, ещё 26 — ранены. Число погибших силовиков увеличилось до 18, пострадали более 740 сотрудников силовых структур.

Массовые протесты вспыхнули в республике в первые дни 2022 года, когда жители городов нефтедобывающего региона на западе страны Жанаозен и Актау выступили против двукратного увеличения цен на сжиженный газ. Затем протесты перекинулись на другие города.