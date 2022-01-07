Силы ОДКБ взяли под контроль аэропорт Алма-Аты

Военнослужащие Воздушно-десантных войск в составе миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности

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Миротворческий контингент ОДКБ совместно с казахстанскими силовиками взяли под контроль аэропорт Алма-Аты, заявил ТАСС официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. Миротворческие силы также охраняют генконсульство Российской Федерации в Алма-Ате и другие объекты.

К настоящему времени совместно с правоохранительными органами Республики Казахстан взят под полный контроль аэропорт Алма-Аты, — сообщил генерал-майор.

В республике введён режим чрезвычайного положения. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в Казахстан после соответствующего обращения президента Касым-Жомарта Токаева.

Руководить действиями миротворческих сил ОДКБ в Казахстане назначен командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков.

Как заявил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, продолжительность нахождения войск организации в Казахстане составит от нескольких дней до нескольких недель. Общая численность группировки коллективных миротворческих сил в настоящее время составляет порядка 2500 человек.

Всего общая численность частей, входящих в миротворческие силы ОДКБ, составляет 3,6 тысячи человек. В случае необходимости, по словам генсека организации, группировка в Казахстане может быть усилена.