«Аэрофлот» запустил первые рейсы из Алма-Аты после январских беспорядков

«Аэрофлот» запустил первые рейсы из Алма-Аты с начала беспорядков в Казахстане. Как сообщает РИА Новости, некоторые жители, которым необходимо было вернуться домой или на работу, ждали вылета более недели.

Как заявила одна из жительниц Алма-Аты, возобновление рейсов стало положительным результатом, но долгое ожидание стало не единственной проблемой: её дочь пропустила начало учёбы в Москве и столкнулась с претензиями администрации.

Я пыталась объяснить, что такая ситуация и мы не можем выехать. Но сказали, что нужен официальный документ типа справки. Будем думать, что делать теперь, — пояснила жительница.

В Казахстане с первых чисел января начались массовые протесты из-за резкого роста стоимости газомоторного топлива на фоне отмены госсубсидий и перехода на рыночное ценообразование. Вскоре эти протесты переросли в вооружённый мятеж, центром которого стала Алма-Ата. Группы вооружённых боевиков начали захватывать здания органов власти, отделений полиции и управления Комитета госбезопасности, получили доступ к имеющемуся там оружию. Кроме того, были ограблены оружейные магазины и отделения банков, множество магазинов.

Аналогичные события происходили в других городах Казахстана. На всей территории республики был введён режим чрезвычайного положения. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в республику после обращения главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева Прибывшие войска союзников, основная часть которых была из России, заняли основные объекты военной инфраструктуры, позволив использовать местные войска для борьбы с боевиками.

Накануне стало известно, что Россия начала выводить свой военный контингент из Казахстана, располагавшийся там в рамках миротворческой миссии ОДКБ. Первые подразделения российских десантников 13 января вылетели в пункт постоянной дислокации из аэропорта Алма-Аты. До 19 января контингент ОДКБ будет выведен из Казахстана.