Адвокат россиянки Сапеги рассказал о возможности ее амнистии Адвокат россиянки Сапеги сообщил, что она не попадает под закон об амнистии в Белоруссии

Фото: Леонид Щеглов/БелТА/ТАСС

Гражданка РФ Софья Сапега во время оглашения приговора в Гродненском областном суде

Осужденная в Белоруссии россиянка Софья Сапега не попадает под закон об амнистии, которую власти Белоруссии могут провести ко Дню независимости 17 сентября, сообщил в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» адвокат россиянки Антон Гашинский. По его словам, Сапега будет просить Минюст РФ о помощи в переводе в Россию для отбывания наказания.

Адвокат уточнил, что Сапега не является субъектом закона об амнистии, к тому же наказание по ее статье в случае амнистии может быть снижено максимум на один год, что не устраивает россиянку. По его словам, она надеется в том числе на помилование, о возможности которого в свое время говорил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Она в любом случае хочет оказаться дома в РФ. Она будет просить министерство юстиции РФ о помощи в переводе в Россию для отбытия наказания, — заключил Гащинский.

Софью Сапегу задержали 23 мая 2021 года после принудительной посадки в Минске самолёта, на котором она летела из Афин в Вильнюс со своим молодым человеком и экс-главредом белорусского оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем. 6 мая 2022 года 24-летнюю россиянку приговорили к шести годам заключения в колонии общего режима. Суд признал Софью виновной в том, что она была администратором в Telegram-канале «Черная книга Беларуси», где публиковались личные данные сотрудников белорусских правоохранительных органов.

Россиянка написала прошение о помиловании на имя президента Александра Лукашенко, в котором напомнила, что признала вину и выполнила условия досудебного соглашения. В частности, она «давала полные, последовательные, правдивые и признательные показания», а также «оказала содействие следствию в раскрытии ряда преступлений, совершенных иными лицами». Кроме того, в августе 2021 года Сапега записала для телеканала «Беларусь 1» видеообращение к белорусам о «недопустимости совершения противоправных действий».