Адвокат объяснила, зачем Зеленскому электронное голосование

Адвокат Монтян: электронное голосование нужно Зеленскому, чтобы сохранить пост президента
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
17:16, 02 декабря 2021
Президент Украины Владимир ЗеленскийФото: president.gov.ua
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Электронное голосование, электронная перепись населения совместно с компанией Apple и возможность для граждан иметь несколько паспортов нужны президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы сохранить свой пост, считает адвокат Татьяна Монтян. Она рассказала, что Зеленский даже назвал точное число будущих избирателей — 65 млн, сообщает «ПолитЭксперт».
Даже при реальном рейтинге в 10% сковырнуть его с табуретки будет практически невозможно. Мы же понимаем, что под расплывчатым термином «диаспора» можно пропихнуть все что угодно? При этом, даю вам гарантию, десяток миллионов реальных украинцев, проживающих в РФ, Казахстане или РЮ, не получат ни статуса диаспорян, ни возможности проголосовать, — сказала Монтян.
Она опасается, что голосовать в электронной системе будут те, кто давно живут в других странах, и «новоявленные граждане» Украины. И за кого именно голосовать, по мнению Монтян, даже «не надо говорить».
Ранее Владимир Зеленский принял решение о внесении на рассмотрение парламента законопроекта о двойном гражданстве для представителей украинской диаспоры. Он объяснил это тем, что знает, насколько важным для украинцев из США, Канады, ЕС является вопрос множественного гражданства.