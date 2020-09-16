Адвокат Колесниковой обжалует обвинение в попытке захвата власти

https://static.news.ru/photo/f7b9a97c-f834-11ea-b69c-fa163e074e61_660.jpg Мария Колесникова Фото: instagram.com/kalesnikava

Защита одного из лидеров белорусской оппозиции Марии Колесниковой Людмила Казак обжалует предъявленное ей сегодня обвинение в попытке захвата власти. Одновременно с этим адвокат намерена добиться изменения меры пресечения.

Сейчас ещё мера пресечения осталась прежней, ещё жалоба не рассмотрена на меру пресечения в принципе, на законность её избрания. Будем просить об изменении меры пресечения, будем думать, что предложить следствию. Мы только подали жалобу на подозрение, будем обжаловать и обвинение. Мы пока не продумали конкретные шаги, но обязательно будем что-то делать, — заверила Казак в беседе с изданием «Подъём».

По статье о призывах к захвату власти Колесниковой грозит наказание от двух до пяти лет лишения свободы. 7 сентября Колесникову схватили неизвестные в масках и увезли в неизвестном направлении. Представители силовых органов при этом заявили, что Колесникову не задерживали. А милиция сообщила, что займётся её поисками. Позже на связь перестали выходить двое её ближайших соратников — Иван Кравцов и Антон Родненков. На следующий день официальные власти заявили, что эти лица на автомобиле «прорвались» через погранпункт на границе с Украиной, «выкинув» из машины Колесникову.

Власти Украины заявили, что произошедшее на границе было не добровольным выездом, а насильственной депортацией. Давшие в Киеве пресс-конференцию Кравцов и Родненков рассказали, что Колесникова на границе порвала паспорт, поэтому её не смогли отправить на Украину. В итоге её задержали как подозреваемую по делу о призывах к захвату власти. Сейчас Колесникова находится в СИЗО в Жодино Минской области.

Ранее Людмила Казак со слов Колесниковой сообщала, что на границу её доверительницу вывозили с мешком на голове, также силовики угрожали ей убийством и лишением свободы на неопределённый срок. 10 сентября адвокат подала заявление в СК на задерживавших её сотрудников с просьбой возбудить в отношении них уголовное дело по этим фактам, а также по статье о похищении человека, писал NEWS.ru.