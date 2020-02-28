Украинский флот имеет достаточные возможности, чтобы в случае морского конфликта с Россией не допустить десантирование противника.
Такое мнение
Не возьмут. У нас достаточный комплект сил, чтобы отбить высадку десанта. Но мы должны строить такую стратегию, чтобы противник не смог даже приблизиться к нашему берегу, — заявил вице-адмирал.
Тарасов отметил, что Украине надо поработать над защитой портов, реанимировать систему морского мониторинга и нарастить силы сдерживания. Вице-адмирал оговорился, что достичь полного паритета с флотом РФ украинские ВМС не смогут.
В ноябре 2019 года, как передавал NEWS.ru, командующий ВМС Украины Игорь Воронченко отмечал значительно выросший боевой потенциал России в Чёрном море. Адмирал заявил, что за последние пять лет Москва «сконцентрировала в Чёрном море» новые корабли и субмарины, а также ввела в строй суда, оснащённые крылатыми ракетами дальнего действия «Калибр».
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