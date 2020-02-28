https://static.news.ru/photo/c1d7d786-5a2b-11ea-9abf-fa163e074e61_660.jpg Фото: MinistryofDefence.UA/Facebook

Украинский флот имеет достаточные возможности, чтобы в случае морского конфликта с Россией не допустить десантирование противника.

Такое мнение высказал заместитель командующего Военно-морских сил Украины вице-адмирал Андрей Тарасов в беседе с «Укринформ». В частности, он отметил, что российские десантники не смогут захватить Одессу.

Не возьмут. У нас достаточный комплект сил, чтобы отбить высадку десанта. Но мы должны строить такую стратегию, чтобы противник не смог даже приблизиться к нашему берегу, — заявил вице-адмирал.

Тарасов отметил, что Украине надо поработать над защитой портов, реанимировать систему морского мониторинга и нарастить силы сдерживания. Вице-адмирал оговорился, что достичь полного паритета с флотом РФ украинские ВМС не смогут.

В ноябре 2019 года, как передавал NEWS.ru, командующий ВМС Украины Игорь Воронченко отмечал значительно выросший боевой потенциал России в Чёрном море. Адмирал заявил, что за последние пять лет Москва «сконцентрировала в Чёрном море» новые корабли и субмарины, а также ввела в строй суда, оснащённые крылатыми ракетами дальнего действия «Калибр».