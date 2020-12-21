Администратора Telegram-канала с данными силовиков задержали в РБ

https://static.news.ru/photo/edc89486-42c7-11eb-af76-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники белорусских силовых структур задержали администратора Telegram-канала, где публиковались личные данные силовиков, работавших на акциях протеста в стране.

Сотрудники ГУБОПиК (главное управление по борьбе с оргпреступностью и коррупцией. — NEWS.ru) МВД вышли на 18-летнего студента из Молодечно, который управлял Telegram-каналом «Каратели Молодечно», — сообщается в Telegram-канале МВД страны.

Молодой человек размещал в канале персональные данные представителей правоохранительных органов и призывал к участию в акциях протестах в Минской области. По версии МВД, он «призывал к погромам и обучал способам их совершения», делился ссылками на инструкции по перекрытию движения на железных дорогах. Кроме того, информация дублировалась в других чатах.

Следователи дали правовую оценку действиям задержанного и возбудили уголовное дело за клевету, — отметили в МВД.

Задержанный публиковал в своём Telegram-канале в том числе данные главы следственного подразделения ведомства, а также, по версии силовиков, распространил ложные порочащие сведения о нём.

Накануне белорусские силовики задержали IT-инженера. Мужчину подозревают в том, что он опубликовал в Интернете личные данные сотрудников правоохранительных органов. Также управление Следственного комитета по Минску возбудило уголовные дела в отношении создателей оппозиционных Telegram-каналов Степана Путилы и Романа Протасевича за призывы к несанкционированным мероприятиям.

В Белоруссии с 9 августа проходят массовые акции протеста. Выходящие на улицы люди считают, что прошедшие в стране президентские выборы были сфальсифицированы и победу на них одержал не Александр Лукашенко, который возглавляет страну с 1994 года, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская. Акции сопровождаются насилием со стороны силовиков и активными задержаниями, писал NEWS.ru.