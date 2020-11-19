Администратор Telegram-канала «Белые халаты» задержан в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/4ceef2be-2a7e-11eb-80d2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Белоруссии задержан один из администраторов оппозиционного Telegram-канала «Белые халаты». Он позиционирует себя как сообщество медработников республики, несогласных с действующим политическим строем.

Информация о том, что представитель оппозиции находится в руках официального правосудия, появилась ещё 18 ноября. Вечером канал был взломан, и там стали появляться сообщения, изобличающее «получателей грантов», которые, прикрываясь представителями благородной профессии, пытаются манипулировать обществом.

Вскоре после этого другие администраторы «Белых халатов», частично сохранившие доступ, создали резервный канал и призвали подписчиков переходить туда, пообещав сделать всё возможное для исправления ситуации. Они предположили, что среди силовиков нет квалифицированных сотрудников, способных взломать аккаунты администраторов. Таким образом, сделали вывод представители оппозиции, один из захваченных задержан, а правоохранители получили физический доступ к его учётной записи.

Официальное подтверждение от МВД Белоруссии появилось 19 ноября. Там заявили, что сотрудниками Главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией задержан студент четвёртого курса одного из университетов.

Выяснилось, что 20-летний минчанин с 12 августа являлся одним из создателей и администраторов радикально настроенного Telegram-канала «Белые халаты» и такого же чата «Медики и волонтёры», — сказано в сообщении пресс-службы МВД.

В ведомстве отметили, что задержанный проходит подозреваемым по уголовному делу об организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок.

В Белоруссии три с половиной месяца продолжаются массовые акции протеста, которые начались после президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Граждане участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. При этом силовики зачастую применяют жёсткие методы разгона протестующих.

Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за действующего президента Александра Лукашенко в ходе голосования отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%. Оппозиция и страны Запада итоги выборов в Белоруссии не признали.

Евросоюз ввёл санкции против нескольких десятков белорусов, которые считаются ответственными за насилие и запугивание в стране. Под ограничения также попал президент страны Александр Лукашенко. Вскоре после этого белорусские власти приостановили диалог с ЕС по вопросам прав человека.

Ранее NEWS.ru писал, что министры иностранных дел стран Европейского союза одобрили разработку нового списка санкций в отношении властей Белоруссии. Документ будет готов в течение ближайших недель.