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Дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнара в письме к нынешнему лидеру республики Шавкату Мирзиёеву заявила о готовности передать государству оставшиеся у неё $686 млн в обмен на прекращение уголовного преследования.

Эти денежные средства заморожены в Швейцарии. Каримова отметила, что ранее у неё были изъяты активы и имущество общей стоимостью $1,2 млрд, которые не были засчитаны в погашение материального ущерба. Письмо...