Частично признанное государство Абхазия закроет границы для всех иностранных граждан, кроме россиян. Власти республики отреагировали на распространение китайского коронавируса в Европе.
Исполняющий обязанности премьер-министра Валерий Бганба заявил, что медики усилят медицинский контроль на границе с Россией и Грузией, и призвал абхазцев не покидать территорию республики.
Мы следим за средствами массовой информации и видим, что болезнь распространяется по всей Европе, — цитирует премьера агентство «Sputnik Абхазия».
По словам политика, гражданам «надо потерпеть месяц».
Как писал NEWS.ru, новый очаг заражения коронавирусом COVID-19 возник в Италии, где число заражённых резко увеличилось до 370 человек, 12 заражённых умерли.
К 26 февраля вирусом заразились более 81 тысячи человек, из которых 78 тысяч — в Китае. В России зафиксировано лишь два случая заражения. Жертвами коронавируса стали около 2,8 тысячи заболевших, более 30 тысяч выздоровели.