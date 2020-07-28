Абхазия продлила ограничения на въезд для иностранцев

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Власти Абхазии продлили до 4 августа ограничения на въезд в республику для иностранцев и лиц без гражданства.

Об этом сообщается на сайте президента Абхазии Аслана Бжании. Глава государства внёс правки в распоряжение «Об отдельных мерах по защите здоровья населения Республики Абхазия от новой коронавирусной инфекции COVID-19». До этого датой открытия границ было 28 июля.

За время пандемии в Абхазии выявлено 63 случая коронавирусной инфекции, 37 больных выздоровели, двое — скончались.

Границы республики закрыты для иностранцев и лиц без гражданства с апреля. Исключение делается для дипломатов, сотрудников погрануправления ФСБ России и военнослужащих Объединённой российской военной базы. Также однократно могут посетить Абхазию те лица, у который в республике есть близкие родственники. Международные грузовые перевозки продолжаются в полном объёме.

Ранее, как сообщал NEWS.ru, специалисты Роспотребнадзора проинспектировали туристические объекты в Абхазии. По итогам проверки ведомство сочло эпидемиологическую обстановку в республике благополучной.