Абхазия продлила ограничения на въезд для иностранцев

Власти Абхазии продлили до 4 августа ограничения на въезд в республику для иностранцев и лиц без гражданства.
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За время пандемии в Абхазии выявлено 63 случая коронавирусной инфекции, 37 больных выздоровели, двое — скончались.
Границы республики закрыты для иностранцев и лиц без гражданства с апреля. Исключение делается для дипломатов, сотрудников погрануправления ФСБ России и военнослужащих Объединённой российской военной базы. Также однократно могут посетить Абхазию те лица, у который в республике есть близкие родственники. Международные грузовые перевозки продолжаются в полном объёме.
Ранее, как сообщал NEWS.ru, специалисты Роспотребнадзора проинспектировали туристические объекты в Абхазии. По итогам проверки ведомство сочло эпидемиологическую обстановку в республике благополучной.
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